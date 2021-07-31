Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за сексуальных контактов с предками современных людей

Французские исследователи провели исследование, на основании результатов которого выдвинули очередную версию о причинах вымирания неандертальцев. По мнению исследователей, данный процесс был спровоцирован интимными контактами вышеуказанных представителей населения планеты с предками современных людей.

Ученые, представляющие Университет Экс-Марсель (Франция), предположили, что вымирание неандертальцев произошло вследствие потенциально смертельной анемии, вызванной так называемой “гемолитической болезнью плода и новорожденного” (HDFN). Такая динамика провоцирует ухудшение при наступлении второй и последующих беременностей, снижая “репродуктивный успех” и ограничивая количество потомков. В процессе исследования специалисты провели анализ групп крови трех неандертальцев после восстановления их ДНК из окаменелых образцов костей. Примечательно, что упомянутые древние представители земного населения родились в разное время и на различных территориях. Результаты проверки продемонстрировали особенную восприимчивость последних к HDFN, обусловленную характерной предрасположенностью набора генетических вариантов. Исследователи признали, что HDFN теоретически могла возникнуть и после совокупления неандертальцев друг с другом, однако, по их убеждению, риск был “более заметным” при спаривании с предками современных людей, а также, вероятно, с денисовцами – еще одним вымершим человеческим видом.

К слову, эксперты упомянули, что в современном мире HDFN встречается крайне редко, и вероятность её появления не превышает трех случав на 100 тысяч беременностей. В древнейшие же времена, по убеждению ученых, заболевание способствовало ослаблению потомства неандертальцев до такой степени, что данная тенденция привела к гибели, которой к тому же способствовала конкуренция с Homo Sapiens за экологическую нишу. “Тот факт, что эти формы генов были обнаружены у людей, разделенных расстоянием 4000 км и 50000 лет, свидетельствует о том, что эта генетическая особенность – и риск анемичного плода – были довольно распространены среди неандертальцев”, – резюмировал один из авторов исследования Стефан Мазьер. Материалы научной работы были опубликованы ancient-origins.net.

Источник: www.ancient-origins.net