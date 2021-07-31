Ученые рассказали, что кофе улучшает память

Ученые медицинского факультета Университета Минью вместе с коллегами Орхусского университета в первый раз пользовались технологией фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография), чтобы сопоставить активность связей мозга у тех, кто выпивает кофе каждый день, и кто не лакомится им вообще. Исследователи выяснили, что напиток помогает улучшить память.

Во время исследований добровольцев поделили на 2 группы. В первой оказалось 31 участник, а во второй 24. В результате опытов было установлено, что у поклонников напитка усиливается взаимосвязь между мозжечком и таламусом, отвечающих за моторное контролирование. У участников отмечали высокую активность между мозжечковыми и подкорковыми областями мозга. Эксперты полагают, что активность может объяснить усиление концентрированности и внимания, улучшить память и обучение.

Подобные отличия увидели и во второй группе добровольцев, не употребляющих кофе, вскоре после употребления чашки напитка. Ученые считают, что перемены, которые в мозге провоцирует кофеин, имеют краткосрочный характер.

Специалисты считают, что кофе позволяет укрепить взаимосвязь между разными отделами мозга, что позволяет повысить внимание, сосредоточенность, улучшить память и когнитивные функции. Кофеин возбуждает ЦНС, усиливает работоспособность и убирает тревогу. Эксперты до сей поры не изучили нейробиологические причины таких эффектов.

Источник: stolica-s.su