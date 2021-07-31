Специалисты рассказали, какие продукты лучше есть в сыром виде

Специалисты напомнили, что определенные продукты при приготовлении утрачивают питательные компоненты и витамины. Эксперты считают, что для получения наибольшей пользы их необходимо употреблять сырыми.

Свекла богата на витамины и клетчатку. При добавлении ее в рацион в сыром виде укрепляется иммунная система, повышается работоспособность, приходит в норму давление и понижаются риски рака. В процессе приготовления свеклы распадается 25% фолиевой кислоты.

Ученые Корнельского университета сообщают, что в сыром луке имеются антиоксиданты и соединения серы, которые довольно тяжело обнаружить в других продуктах. Эксперты рекомендуют обязательно добавлять в салат сырую луковицу.

В кокосовом орехе много клетчатки, углеводов, белков, минералов и витаминов. В натуральном кокосе содержатся и электролиты. Для утоления жажды и получения заряда питательных компонентов стоит выпить кокосовую воду.

В исследовании, которое опубликовали в издании сельскохозяйственной и пищевой химии сообщается, что люди, употребляющие сырую брокколи, обретают больше полезных компонентов, чем те, кто любят ее готовить. В брокколи много клетчатки, белка, магния, кальция и селена.

Главным источником ликопина считается помидор, так как он оказывает позитивное влияние на организм, включая вероятность понижения рисков болезней сердца и онкологии. В помидорах много витаминов, поэтому лучше всего их есть в сыром виде.

Источник: profile.ru