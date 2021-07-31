 

Памятник культуры Дача Кривдиной частично обрушился в Петербурге

31.07.2021, 22:10, Новости дня
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Дача Кривдиной в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, частично обрушилась, власти города собираются подать в суд на собственника памятника.

«В связи с поступлением информации о частичном обрушении объекта культурного наследия федерального значения «Дача Кривдиной» (г. Сестрорецк, ул. Садовая, д. 8/16) председатель КГИОП Сергей Макаров прибыл на место. По результатам выезда принято решение о подаче заявления о преступлении, предусмотренном статьями 243 и 243.1 УК РФ, которое сегодня будет направлено КГИОП в ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга. Собственник объекта – ООО «Норд отель», – говорится в сообщении городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Комитет собирается рассмотреть вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении собственника. Ранее ООО «Норд отель» неоднократно привлекалось к административной ответственности за ненадлежащее содержание здания, общая сумма штрафов и неустоек достигла 900 тыс. рублей.

Так, по решению Сестрорецкого райсуда города Санкт-Петербурга от 07.02.2018 собственник был обязан в течение 20 месяцев отреставрировать здание и в течение года благоустроить территорию. Комитет провел плановую выездную проверку в феврале 2020 года: дача находится в неудовлетворительном состоянии. Собственник был в очередной раз привлечен к административной ответственности судом и оштрафован на 350 тыс. рублей.

Дача была построена в начале XX века в стиле модерн архитектором Морозовым. Участок, на котором было построено здание, арендовала в 1905 году учительница дворянского происхождения Валентина Кривдина. В советские годы в ней жили работники пансионата «Сестрорецк».



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