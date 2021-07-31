Эксперт оценил планы по введению цифрового налога

Инициатива о введении налога на прибыль транснациональных корпораций достаточно здравая, для РФ налогообложение глобальных IT-корпораций станет хорошим подспорьем, считает председатель российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Мировое сообщество хочет заставить транснациональные компании, включая IT-корпорации, платить налоги не там, где они зарегистрированы, а в государствах, где зарабатывают. По мнению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), такая реформа может принести странам около 150 млрд долларов дополнительных поступлений в год.

«Средства, которые они получают в РФ или в какой-либо другой стране, не должны проходить мимо государственных бюджетов. Ситуация, когда корпорации зарабатывают огромные деньги и при этом не платят налоги, неприемлема. Так, на мой взгляд, получилось, поскольку бурное развитие цифровых технологий на порядок опережает национальные законодательства и форматы регулирования», – цитирует «Ридус» Кирьянова.

По словам эксперта, для РФ налогообложение глобальных IT-корпораций станет хорошим подспорьем. Благодаря дополнительным поступлениям появится больше ресурсов, необходимых, чтобы «укрепить позиции отечественного цифрового кластера на международной арене».

«Конечно, IT-гиганты выступают категорически против подобного положения дел. Во-первых, никто не хочет расставаться с деньгами, а во-вторых, они опасаются возможного появления сильных конкурентов. Однако идея цифрового налога – общемировой тренд. Рано или поздно, я думаю, он будет введен, причем повсеместно. Это необходимо сделать, несмотря на давление США, где зарегистрировано большинство IT-гигантов», — заключил Артем Кирьянов.

В начале июля 130 государств решили присоединиться к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций, об этом заявляла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).