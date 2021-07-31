Задержан подозреваемый в поджоге леса в Турции
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В связи с пожаром в Миласе задержан один человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган прибыл в кризисный центр в провинции Мугла, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров. Глава государства заявил: «Если это диверсия, то наказать виновных – наш долг», – передает РИА «Новости».
Напомним, Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары.
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