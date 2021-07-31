 

Мнение: Россия поможет тушить Турцию

31.07.2021, 21:56, Разное
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Так как турки очевидно не справляются с масштабными лесными пожарами, которые охватили Турцию, после российско-турецких переговоров (прошли после обращения турок с просьбой о помощи) достигнута договоренность, в рамках которой РФ направит в Турцию 11 самолетов и вертолетов, которые помогут "другу Реджепу" с тушением пожаров, которые охватили практически половину провинций Турции, при этом местные пожарные с трудом справляются с произошедшей катастрофойю Достаточно красноречивый жест, указывающий на то, что несмотря на все трения в отношениях, на текущем этапе их развития, стороны предпочитают во главу угла ставить практическое сотрудничество там, где это возможно.

Источник: Colonel Cassad



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