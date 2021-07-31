Мнение: Меньше природных катастроф в России, экстремальная погода в мире и закон о соседях

1. Количество природных катастроф и чрезвычайных ситуаций в России за последние 20 лет сократилось более чем в 4 раза – по каким-то загадочным причинам в эпоху Путина и Медведева российская природа стала гораздо более предсказуемой и дружелюбной. Соответствующую табличку с данными Росстата приводит коллега genby:

https://genby.livejournal.com/936939.html

В комментариях по ссылке пишут, что это, мол, просто Росстат якобы перестал регистрировать ЧС, и что это данные не бьются с масштабными природными пожарами в Сибири в последние несколько лет.

Однако надо учитывать, что согласно официальному законодательному определению, чрезвычайная ситуация – это не любой пожар, не всякая лавина и не каждый шторм. ЧС должна создавать серьёзную угрозу жизни людей и хозяйственной деятельности, приносить ущерб здоровью и значительные материальные потери:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чрезвычайная_ситуация

Те же лесные пожары в Сибири в основном происходили в отдалённых незаселённых районах, где они не представляли угрозы для людей, и где вести лесозаготовки в любом случае было нерентабельно.

Поэтому, возможный ответ на вопрос о том, почему при Путине стало в разы меньше ЧС, предельно прост: россияне переехали из опасных для жизни районов в безопасные, с низким риском природных бедствий. Многие поселения, созданные в эпоху СССР в романтических, но глухих и опасных местах, были заброшены.

Плюс, по-видимому, улучшилась работа МЧС: появились современные системы мониторинга и предупреждения людей об угрозах.

2. Тем временем, во многих зарубежных странах этим летом рапортуют о природных катастрофах и неприятных погодных аномалиях:

https://lenta.ru/news/2021/07/26/strophe/

Ученые считают, что экстремальная погода во многих регионах мира — это не просто погодные аномалии, а катастрофические последствия глобального потепления, которые раньше времени настигли мир. Как пишет Bloomberg, климат уже стал теплее на 1,2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и будет продолжать нагреваться.

В новостях все чаще фигурируют разрушительные погодные явления — лесные пожары в Сибири и США, а также наводнения в Западной Европе. Однако есть и другие катастрофы, которым уделяют меньше внимания. Например, только за предпоследнюю неделю июля из-за наводнений эвакуировали 380 тысяч человек в китайской провинции Хэнань, пострадало 30 деревень в восточноафриканской Уганде, а в индийском мегаполисе Мумбаи погибли 164 человека. Кроме того, экстремально высокие температуры сейчас наблюдаются в Турции и Северной Америке (до 50 градусов Цельсия), в то время как в Бразилии и на юге Африки — небывалый холод (ниже минус одного градуса Цельсия).

В Финляндии зафиксировали самую продолжительную жару за все время — на протяжении 31 дня температура не опускалась ниже 25 градусов Цельсия. Местные СМИ сообщают, что из-за зноя переполнились отделения неотложной помощи — в них попадают в основном из-за сердечных заболеваний или обезвоживания.

Если не считать зимних холодов и летней жары, к которым мы по большей части давно уже приспособились, большинство россиян проживает в весьма благополучных с точки зрения природной безопасности местностях: почти на всей Европейской территории России и на большей части Сибири крайне маловероятны опасные для жизни землетрясения, наводнения и ураганы (под угрозой находятся лишь некоторые южные, преимущественно горные регионы).

3. Ещё к вопросу об улучшении окружающей среды в России. В Госдуме работают над тем, чтобы россиянам было проще прищучить своих соседей за причиняемый ими ущерб, даже если эти соседи просто арендуют жильё:

https://lenta.ru/news/2021/07/24/neighbours/

Госдума рассматривает проект нового закона «О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации». Он направлен на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, чтобы при этом не создавались препятствия для комфортного проживания остальных граждан. О том, какие последствия ждут жильцов после принятия этого законопроекта, в интервью агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По его словам, сейчас арендаторы не несут никакой ответственности за нарушение прав соседей. При этом они, как правило, часто меняются, и их практически невозможно привлечь к ответственности, поскольку пострадавшая сторона не может назвать личность нарушителя.

Согласно новому законопроекту, собственник помещения будет обязан возместить пострадавшей стороне весь ущерб, причиненный арендаторами, по принципу солидарной ответственности. Это позволит соседям, чьи права были нарушены, обращаться в суд с требованием о возмещении указанного ущерба как к лицу, непосредственно причинившему ущерб, так и к собственнику, допустившему это лицо в свое помещение.

При этом собственник вправе возложить обязательства по компенсации понесенных им расходов по возмещению ущерба соседям на арендаторов, допущенных им в помещение по договору, — тогда взыскание будет производиться, скорее всего, в порядке регрессного требования.