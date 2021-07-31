Украинский футболист Зозуля перешел в другой клуб второго по силе дивизиона Испании

Контракт, подписанный с Зозулей, рассчитан на два сезона с возможностью продления соглашения.

В ФК “Фуэнлабрада” отметили, что украинец прибыл к ним в качестве свободного агента после четырех лет, проведенных в испанском “Альбасете” (Сегунда), где Зозуля забил 26 голов.

“В 31 год Зозуля – опытный нападающий, который приезжает в Фуэнлабраду очень мотивированным”, – написано на сайте нового клуба Зозули.

Сам Зозуля заявил пресс-службе клуба из Сегунды, что “готов отдать все на тренировках и в играх, чтобы помочь и попытаться порадовать болельщиков”.

Контекст:

В феврале 2017-го Зозуля, права на которого на тот момент принадлежали испанскому “Бетису” (Примера, сильнейший дивизион Испании), перешел в аренду в мадридский “Райо Вальекано” (на тот момент Сегунда) до конца сезона. Однако из-за фанатов, которые исповедуют крайне левые политические взгляды и были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных на Донбассе, украинец решил отказаться от трансфера.

С сентября 2017-го Зозуля выступал за “Альбасете”. Как и “Райо”, “Альбасете” выступал в Сегунде, поэтому украинец иногда встречался с фанатами, сорвавшими его трансфер.

В частности, 15 декабря 2019 года в конце первого тайма матча “Райо Вальекано” – “Альбасете” болельщики хозяев поля скандировали: “Zozulya puto nazi (Зозуля – нацистская шлюха)”. Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм “Альбасете” отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент “Альбасете” Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент “Райо Вальекано” Рауль Мартин Пресса осудил поведение болельщиков. Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

Новый скандал с футболистом разгорелся уже в июле 2021 года. Зозуля вел переговоры с испанским клубом “Алькоркон” (Сегунда), пишет AS. Но из-за недовольства фанатов с крайне левыми взглядами переговоры о переходе были заморожены. Посольство Украины в Испании поддержало Зозулю.

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