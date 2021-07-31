 

В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим, называя их “хохлами”. Его задержала полиция

31.07.2021, 21:22, Новости дня
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Стрелок говорил, что пошел служить в террористическую организацию “ДНР” “во имя России и [президента РФ] Владимира Путина”.

“В Украине такое поведение не допустимо. Нарушитель задержан”, – сообщил Билошицкий.

Сотрудникам полиции уроженец города Марьинка (Донецкая область) заявил, что “хотел создать провокацию” и это была “просто шутка”. По словам молодого человека, он считал, что “это покажется смешным людям, с которыми он общался”.

Олексій Білошицький: В Україні така поведінка не допустима.

Порушника затримано.

Слава Україні! pic.twitter.com/TA89eQUbKe

— Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) July 31, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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