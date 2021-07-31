Доктор Комаровский рассказал о мерах профилактики рака кожи

Доктор Евгений Комаровский перечислил способы профилактики рака кожи. Специалист напомнил о методе, который поможет обнаружить болезнь на ранней стадии.

Евгений Комаровский сообщает, что люди должны уделять своим родинкам особое внимание. Появление новых образований нужно всегда держать под контролем и проверять не изменяются ли они. В здоровом состоянии они имеют однородный цвет, симметричны и с ровными краями. Диаметр родинки не должен быть больше 6 мм. Если цвет образования меняется, видоизменяются границы, контуры и видно корочки, то стоит немедленно посетить доктора. Чтобы минимизировать развитие злокачественного процесса, лучше избегать прямых солнечных лучей и всегда использовать защитный крем.

Медик также напоминает родителям, что нельзя подвергать детей младше 6 лет активному ультрафиолетовому облучению. Для защиты малышей нужно приобретать в аптеке специальную линейку косметических средств. Лучше всего отдать предпочтение товарам, которые были одобрены дерматологами после проведения клинических исследований. За 20 минут до выхода из дома необходимо нанести защиту на всю поверхность тела ребенка.

Источник: anews.com