 

Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять арбузы

31.07.2021, 21:18, Разное
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Александра Давыдова, диетолог, сообщила, кому не стоит есть арбузы и настолько ли полезна ягода. Специалист напомнила и правила, которые помогут выбрать спелую ягоду.
Арбуз довольно полезный продукт, в нем много минералов. В некоторых ягодах может оказаться переизбыток нитратов, поэтому при покупке ягоды необходимо быть очень внимательным. Такие плоды нельзя употреблять беременным и детям. Также осторожно есть ягоду нужно людям с сахарным диабетом. Инсулинозависимые люди должны всегда рассчитывать дозировку и знать, что сахар может резко подниматься. Людям, имеющим болезнь почек, пиелонефрит, ягода полезна, так как им необходимо употреблять много жидкости.

Диетолог рекомендует в день есть до 400 граммов мякоти арбуза, но подобная диета не лучший вариант для тех, кто желает сбросить вес. При таком питании организм не может получать определенные компоненты. Эксперт напомнила, что употребление любого продукта в избытке очень вредно для организма.

Если хочется взять арбуз на пляж, то лучше не покупать половинку, так как микробы с рук продавца окажутся на мякоти. Если половину ягоды прикрыть пищевой пленкой, то там могут распространяться бактерии, а витамины под воздействием солнца разрушаться.

Чтобы выбрать спелую ягоду, специалист советует помнить важные правила: хвостик должен быть сухим, рисунок хорошо выраженным и четким, а волокна, которые идут от сердцевины к корке, должны быть белыми. Также на боку у спелой ягоды можно заметить пятно желтого оттенка.

Источник: klops.ru



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