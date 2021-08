Байден оконфузился на совещании с губернаторами

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию после того, как один из его помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке, пишет The New York Post.

Глава государства обсуждал по видеосвязи с группой губернаторов ситуацию с лесными пожарами, когда один из помощников передал президенту записку, чтобы привлечь внимание к пятну на его подбородке. Байден прочитал послание, вытер подбородок левой рукой и посмотрел на пальцы, передает РИА «Новости».

Изучив, вероятно, остаток завтрака, Байден поднес пальцы ко рту, прижал тыльную сторону ладони к губам, еще раз вытерев их. После этого президент «окончательно подорвал собственную попытку выкрутиться из положения», взяв карточку с наспех написанной фразой и воспользовавшись ее оборотной стороной, чтобы делать заметки.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.

Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY

— RNC Research (@RNCResearch) July 30, 2021

В результате глава государства нечаянно продемонстрировал содержание записки. «Сэр, у вас что-то на подбородке», – было написано черным маркером на бумажке. Все это произошло во время прямой трансляции из Белого дома в присутствии журналистов и телекамер.

Байден довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Прежде Байден перепутал Обаму с Трампом, путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).

Напомним, в июне экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.