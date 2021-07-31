Мнение: Шариатский суд в Гильменде

После установления шариатского суда в провинции Гильменд (район Герешк), вынесен первый смертный приговор.

К публичной казни через повешение шариатский суд Талибана приговорил двух похитителей малолетних детей.

По заявлению шариатского суда, кража детей у мусульман карается смертью. Ранее руководство Талибана уже заявляло, что намерено установить в Афганистане "крепкую исламскую систему".



Похитители.



Похищенный ими ребенок.



Казнь происходила в присутствии местного населения.



На этой фотке у ворот в город на заднем плане можно заметить брошенный опорник Афганской армии. Еще месяц назад там сидели военные. А до этого там периодически бывали итальянские десантники.

И еще на тему местной специфики.



Военные возят трупы убитых боевиков Талибана на капоте "Хамви", чтобы приободрить местных жителей.



Что интересно, по заявлениям афганских военных https://www.hindustantimes.com/world-news/buoyed-with-us-air-strikes-afghan-security-forces-push-back-taliban-101627641279016.html, в ходе боев 26 июля был убит офицер пакистанской военной разведки, который координировал действия отрядов Талибана в провинциях Пактия и Логар.

На фото, убитый в Афганистане пакистанский подполковник Джавад. Ликвидирован армейским спецназом Афганистана.

PS. После вчерашних авиаударов ВВС США Талибан заявил, что раз так, то он приступает к занятию крупных городов Афганистана, хотя де-факто штурм Герата и Лашкаргаха шел еще до интенсивных ударов ВВС США 30 июля.



В Лашкаргахе продолжаются уличные бои. В Герате пока что бои идут на окраинах города.

Ниже, фото ополчения Герата, которое не хочет "крепкого исламского государства". Возглавляет его Исмаил Хан (дед в белом), который воевал еще с советскими войсками в 80-е.

В ходе вчерашних боев был убит командир 1-й армейской бригады и войска в городе по сообщениям местных не в лучшем состоянии.



А талибы между тем захватили хоромы Исмаил Хана на окраине Герата и высмеивают его за то, что он бросил свой дом и бежал от них, как Дустум.

Исмаил Хан в ответ заявляет, что он Талибану еще покажет и фиг они Герат смогут взять.

Август в Афганистане будет очень жарким.

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