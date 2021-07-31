Письмо Эллы Памфиловой в редакцию «Новой газеты»

Публикуем без купюр.

Главному редактору «Новой газеты» Д.А. Муратову

Уважаемый Дмитрий Андреевич!

Поскольку Ваше издание уделяет большое внимание предстоящим выборам, полагаю важным направить в Ваш адрес подробные разъяснения по организации трехдневного голосования.

Приняты большинство положений политических партий и экспертного сообщества, направленных на чистоту, корректность проведения голосования. Отвергнуты только абстрактные инициативы, которые фактически нарушали закон или приводили к сужению прав и возможностей избирателей — жителей нашей страны. В том числе в вопросах обеспечения безопасности их здоровья.

Голосование в помещении для голосования («на участках») и вне помещения для голосования («на дому») пройдет в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени.

Дополнительная форма голосования — голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, — будет применяться только 17 и 18 сентября в ограниченном масштабе. При этом территориальные избирательные комиссии должны будут обосновать целесообразность применения этой формы относительно тех или иных поселений перед избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. Информация о населенных пунктах, где будет проводиться голосование с использованием дополнительной формы, а также о датах и времени проведения голосования на этих участках и адресах будет размещена на официальном сайте соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.

Избирательные комиссии будут передавать сведения об общем количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени 17 и 18 сентября, в 15 и 20 часов по местному времени. Эта информация будет отражаться на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и сайтах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в разрезе избирательных участков. 19 сентября аналогичные сведения будут публиковаться на каждое установленное отчетное время (в 10, 12, 15 и 18 часов по местному времени).

Голосование вне помещения для голосования будет проводиться по месту жительства или по месту пребывания избирателя, а также в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Применение Положения полностью исключает голосование на рабочих местах.

Унифицирована процедура, в соответствии с которой обеспечивается сохранность избирательных бюллетеней по итогам голосования 17 и 18 сентября: бюллетени будут перемещаться в сейф-пакеты как из переносных, так и из стационарных ящиков.

Предусмотрен отдельный сейф (металлический шкаф или металлический ящик), предназначенный для хранения сейф-пакетов. Хранение в таком сейфе иной документации не допускается.

В исключительных случаях, когда в силу непредвиденных обстоятельств невозможно применение сейф-пакетов, по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней может использоваться стационарный ящик (стационарные ящики) для голосования (пункт 3.12 Положения).

Места хранения сейф-пакетов будут находиться круглосуточно под видеонаблюдением и охраной сотрудников МВД России. В случае отсутствия средств видеонаблюдения будут использоваться иные средства видеофиксации. Что касается видеонаблюдения, то в развитие принятого Порядка применения средств видеонаблюдения при проведении выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 14 июля 2021 года № 20/169-8, в ближайшее время будут подготовлены подробные разъяснения для всех участников выборов, включая избирателей.

Также в дни голосования будут созданы все условия для наблюдения за голосованием, подсчетом голосов избирателей и установлением итогов голосования: в каждую участковую избирательную комиссию от каждой политической партии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, от каждого кандидата, зарегистрированного по соответствующему одномандатному избирательному округу, Общественной палаты Российской Федерации, общественной палаты субъекта Российской Федерации может быть назначено по два наблюдателя на каждый день голосования (17, 18 и 19 сентября 2021 года), имеющих право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. То есть в общей сложности по шесть наблюдателей от каждого кандидата, партии или общественной палаты могут самостоятельно определять режим и продолжительность наблюдения каждым наблюдателем на основе взаимозаменяемости.

С уважением,

Э.А. Памфилова

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