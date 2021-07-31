 

В Подмосковье 1200 тортов «Прага» раздавили бульдозером

31.07.2021, 20:31, Разное
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После внесения Чехии в список недружественных государств российские кондитеры массово отказываются от производства тортов «Прага», сообщает Роспотребнадзор. В пятницу более 1200 тортов были свезены на мусорный полигон Астапово в Подмосковье и раздавлены бульдозером.

Производители и владельцы торговых сетей объяснили это нежеланием продавать торт, ассоциированный с недружественным России государством. После того, как чешские власти выслали российских дипломатов по обвинению в подрыве Петровым и Бошировым оружейных складов, специалисты отметили рекордный спад спроса на торты «Прага» и чешское пиво. В Москве эти товары стали покупать меньше на 93%, а в некоторых регионах падение спроса достигло 98%. От «Праги» отказываются даже детские дома и благотворительные приюты: их воспитанники не хотят есть торт «со вкусом санкций и русофобии».

«У моей дочери был День рождения. Ей 11 лет, отмечали с подружками. Я как-то не подумал и купил им «Прагу». Хотел побаловать. Так моя дочка сразу принялась плакать и кричать, что из-за этого торта выслали наших дипломатов и нарушили работу консульских учреждений. А ещё трое детей просто ушли, забрав свои подарки. После этого я к таким тортам даже прикасаться не хочу», – рассказывает Олег Р. из Москвы.

«У нас в приходе батюшка раздаёт милостыню. Кормит бездомных, больных и одиноких пенсионеров. В этот раз смотрю – выносит какой-то торт. Присмотрелась – «Прага». Вот же попутал бес, думаю! Так я этот торт взяла и сразу батюшке в рожу впечатала. Пусть знает, как кормить добрых людей русофобским дерьмом», – заявила бездомная москвичка Алевтина Н.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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