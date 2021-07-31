 

В Харькове при попытке снять с крыши мужчину пострадали двое полицейских

31.07.2021, 20:28, Новости дня
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“В полицию поступил вызов о том, что на крыше […] сидит мужчина и ведет себя неадекватно. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. При попытке приблизиться к мужчине, последний начал сопротивляться и бросаться на стражей порядка с металлической палкой. Двое полицейских получили травмы”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что “злоумышленника задержали”.

“Им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение”, – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Видео инцидента разместил Telegram-канал “ТРУХА Харьков”. На ролике видно, как к находящемуся на крыше мужчине залезают трое полицейских, один из которых пытается применить газ из баллончика. Тот бьет правоохранителей палкой, а потеряв ее, пытается убежать.

Местное издание NewsRoom пишет, что один из полицейских упал с крыши и разбил голову.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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