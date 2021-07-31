В Венгрии ученые обнаружили останки женщины бронзового века с близнецами в утробе

Ученые во время проведения раскопок в центральной части Венгрии нашли в погребальной урне останки молодой женщины с близнецами в утробе. Жительница бронзового века была похоронена на кладбище недалеко от Будапешта в период 2150 1500 года до нашей эры.

По словам исследователей, в это время была широко распространена культура Ватья, которая характеризовалась кремацией. Из сожженных останков археологам было достаточно трудно получить необходимую информацию, поэтому они тщательно изучили погребальный инвентарь. В ходе проведения изотопного анализа было установлено, что в могиле была погребена жительница в возрасте 25-35 лет, которая была беременна близнецами. Приблизительный срок вынашивания детей на момент смерти был от 7 до 8 месяцев. Во время церемонии прощания в ее волосах были золотые кольца, а на шее бронзовое колье. Данные предметы роскоши говорили о том, что покойная имела высокий социальный статус.

Как сообщают археологи, жительница приехала в Венгрию для того, чтобы оформить брак с избранником, пользующимся высоким положением в обществе. Раннее такие союзы были довольно популярны, так как заключались для укрепления политического или военного положения страны.

Источник: dni24.com