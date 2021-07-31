 

Мама Тимати пожаловалась на кризис 7-летнего возраста у внучки

31.07.2021, 20:24, Разное
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Симона Юнусова призналась, что у нее начали возникать трудности в воспитании внучки Алисы. Она думает, что дочь Тимати и Алены Шишковой настиг кризис 7-летнего возраста.
В своем микроблоге Instagram мать рэпера рассказала, что в последнее время ей очень сложно стало общаться с Алисой. Все попытки поговорить 7-летняя девочка воспринимает в штыки. Кроме этого, она часто демонстрирует своеволие и упрямство, а также закатывает истерики. Когда Симона Юнусова говорит Алисе что-то, то слышит «10 слов в ответ».

Знаменитая бабушка сообщила, что дочери Тимати было достаточно сложно дружить, поэтому они обратились за помощью к психологу. Иногда мать рэпера на грани того, чтобы «впасть в агрессию», но старается держать себя в руках. Симона Юнусова в конфликтных ситуациях пытается крепко обнимать внучку и детально обсуждать с ней то, что происходит в жизни. Многие подписчики отметили, что ребенку повезло иметь рядом такую мудрую бабушку. Симоне Юнусовой пожелали терпения и умения учиться у внучки.

Родители Алисы расстались после нескольких лет отношений. Из-за плотного графика Алены Шишковой и Тимати пара решила, что девочку будет воспитывать мать артиста.



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