ТОП-5 знаменитостей, которые вышли замуж после 40 лет

Знаменитые и успешные женщины неоднократно доказывали, что «любви все возрасты покорны». Обрести личное счастье некоторые из них смогли только после 40 лет, так как до этого были заняты собственной карьерой. Ниже представлен ТОП-5 звезд, которые вышли замуж в этом возрасте.

В третий раз Лера Кудрявцева пошла под венец в 42 года. Ее супругом стал 26-летний Игорь Макаров, которому телеведущая подарила в 47 лет дочь Марию. По ее словам, хоккеист именно тот мужчина, о котором она мечтала.

Личное счастье Лолита обрела в 47 лет, а ее пятым супругом стал тренер Дмитрий Иванов. На момент бракосочетания он был младше жены на 12 лет. Через 10 лет совместной жизни семья распалась, а пара разводилась со скандалом. Лолита не жалеет о том, что случилось, так как сейчас счастлива в новых отношениях. Однако певица признается, что шестой раз идти под венец она не собирается.

Самым ярким примером долгой и счастливой супружеской жизни после 40 лет является Алла Пугачева. За юмориста Максима Галкина Примадонна вышла в 62 года. Кроме официальной регистрации брака пара еще и обвенчалась. Знаменитости, которые вместе девять лет, воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.

В 40 лет второй раз пошла под венец Татьяна Навка, связав свою судьбу с Дмитрием Песковым. Фигуристка за год до этого события родила пресс-секретарю российского президента дочь. Спортсменка неоднократно говорила о том, что ее супруг является очень хорошим отцом.

Совсем недавно стало известно о замужестве 49-летней Марины Федункив. Актриса удивила этой новостью не только поклонников, но и близких друзей. Она тайно расписалась с 37-летним бизнесменом из Италии Стефано Маджи. Телеведущая дважды была замужем, но не смогла подарить ни одному из супругов детей.