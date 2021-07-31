 

Генконсульство в Турции рассказало о судьбе эвакуированных из отелей россиян

31.07.2021, 20:22, Новости дня
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Порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе, они находятся в безопасности, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

«31 июля около 15:00 серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте», – передает ТАСС слова представителя дипмиссии.

   

«Среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», – добавили дипломат.

Ранее в Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе.

Президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших.

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием.

Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше.

Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров.

Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары.



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