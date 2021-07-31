В Госдуме оценили американский закон о санкциях по «Северному потоку – 2»

Законопроект США, предусматривающий запрет на неприменение санкций против «Северного потока – 2», станет серьезным вызовом для американского лидера Джо Байдена, поскольку он идет вразрез с договоренностями с Германией, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Не исключено, что Белый дом через законодателей-демократов будет пытаться блокировать поправку, которая по своей сути идет вразрез с соглашением Вашингтона и Берлина по Nord Stream 2. Для Байдена это серьезный вызов. Новой американской администрации предстоит реально доказать, что США могут следовать взятым на себя обязательствам перед своими европейскими партнерами», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что решение по законопроекту еще не окончательное, поскольку его должны одобрить сенаторы. «На подпись к президенту Джо Байдену он поступит только в том случае, если сенаторы не внесут в него изменений», – отметил он.

Слуцкий считает, что политика в отношении «Северного потока – 2» лоббирует интересы американского рынка по продвижению поставок газа на европейские площадки.

«Что же касается американских конгрессменов – их действия в отношении «Северного потока – 2», прежде всего, ориентированы на внутреннего потребителя. И не стоит забывать о лоббистах поставок в Европу американского сжиженного газа. Очередной пример недобросовестной конкуренции. Однако на запуск СП–2 все эти «ритуальные пляски» вряд ли уже смогут повлиять», – заключил парламентарий.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в конгрессе США законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, призвав американскую сторону не смешить мир своими планами относительно «Северного потока – 2».

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2».

До этого в сенате США начали угрожать администрации Байдена из-за отказа ввести санкции против «Северного потока – 2».

Между тем в Госдепартаменте США заявляли, что договоренности с Германией не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.