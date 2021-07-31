 

При пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде пострадали семь человек

31.07.2021, 20:22, Новости дня
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В общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде произошел пожар, пострадали семь человек, двое из них госпитализированы.

«При пожаре пострадали семь человек. Пятерым из них оказана помощь на месте, они отпущены. Еще двое госпитализированы. Один – в состоянии легкой степени, второй – средняя степени тяжести», – сообщили РИА «Новости» в ректорате вуза.

Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, 5, общежитие №3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17.23. В 18.13 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 45 кв. метров. По данным регионального управления МЧС, спасено 25 человек, 65 эвакуированы.

Ранее пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы.



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