Мнение: Заплесневелый империализм

Об особенностях китайской политической филологии.

Переход из прекрасного в заплесневелое

中文的美丽魅力。天天更新。

_ Вчера в кит. мобильной соцсети Вэйсинь (ВиЧат), наблюдая за тем, как китайские пользователи обсуждают напряжения в кит-амер. отношениях, заметил интересную игру слов, отражающую не менее интересную тенденцию на зарождение нарочито неприязненного отношения китайцев (или пока что части китайцев) ко всему американскому. Учитывая то, что исторически, даже во времена Культурной Революции, у китайцев всё-таки существовал, да и сейчас пока ещё существует культ того, что Америка (США) – это что-то особое, прекрасное, сытное и демократическое, ввод в обиход подобной языковой игры, так сказать, каламбура с политической подоплёкой, можно рассматривать как изменение в восприятии китайцев Америки как образца для подражания.

_ Говорить о том, что китайцы вот-вот разлюбят Америку не стоит, но и отрицать того, что Китай таки встаёт на путь больших перемен в национальном самосознании, тоже не верно. Они к этому давно шли, со времён национального позора середины XIX века, с самих Опиумных войн. Как один из кит. влогеров на днях сказал – это Запад подтолкнул китайцев к зарождению националистической гордости, растоптав его два века назад и продолжая попытки топтать и дальше (моя вольный пересказ, забыл, как было сказано дословно).

Возрождение национальной гордости -естественный процесс. Русским стоит задуматься.

Ближе к телу:

_ Китайский язык, который по сути является слоговым, т. е., каждое слово состоит в основном из двух иероглифов (исключения бывают). «Америка», в значении «США» состоит из двух иероглифов, «Мэй» и «Го».

Первое и главное значение иероглифа и морфемы (слога) «мэй», произнесённое нисходяще-восходящим тоном – означает «прекрасный».

Удачное совпадение того, когда хороший по смыслу иероглиф введён в название государства, да, впрочем, и всего континента – «Мэй Ли Цзянь» – «Америка» вообще и «Мэй Го» как «США».



о тонах читаем здесь http://prochinese.ru/tony-v-kitajskom-yazyke/

_ Немного не в тему, чтобы лучше понять важность тонов в кит. языке. Помню, будучи студентами, мы часто шутили над тем, как произносится «Россия». С историей названия России в кит. языке не так всё просто, можно отдельную запись делать, речь сегодня не об этом. Царскую Россию раньше и сейчас называют «Э Го» – одно из значений иероглифа-морфемы «Э», а возможно на сегодня и самое главное значение – это «рус». Немного упрощённо, но, думаю, понятно. И «го», соответственно – «государство». «Рус-государство» – вполне логично. Но если морфему «Э» произнести нисходящим тоном, а в иероглифе «э» заменить один небольшой элемент на другой – то морфема-слог "э" приобретёт другое значение – «голодный». Вот и получается, что с изменением тона «государство руссов» переходит в «государство голодных». Такой каламбур. Когда мы выдавали это китайским преподавателям, те лишь довольно хихикали: им, наверное, нравилось наше глупое самоуничижение. Отрицать не будем – сидел, да и сейчас сидит во многих китайцах великоханьский шовинизм, который, конечно же, будет изжит лишь при полной победе коммунизма. Я в это верю.

_ Вернёмся к «Америке-США», которая «Мэй-Го», «Прекрасное-Государство», Эмерика зэ Бьютифул. Если морфему (слог) «мэй произнести восходящим тоном, и записать совсем другим иероглифом, то получится… «плесень».

А если «мэй-плесень» добавить к «го- государство» – получится «Заплесневелое государство. А «мэй ди», в значении «американский империализм», превратится в «плесневелый империализм». Судя по всему, «прекрасное» китайские интернет пользователи начали заменять на «плесень» уже некоторое время назад. Когда точно – не скажу, я заметил лишь вчера, чем и спешу с вами поделиться.

Вот такая политическая филология.

https://sinologist.livejournal.com/549855.html – цинк

—