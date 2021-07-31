Мнение: Юнеман про вакцинацию: Москва кипит!

Очень интересная запись из ФБ Романа Юнемана, московского активиста – и того самого кандидата в депутаты Мосгордумы, чью победу на выборах отнял лично Венедиктов. Вы помните эту историю, я про нее уже писал в 2019 году. Роман – молодой парень, был в числе тех “несогласованных” кандидатов, кто посмел пойти в МГД через сбор подписей; и он, в отличие от большинства, эти подписи “на зубах” собрал, потом провел яркую кампанию и почти выиграл у маститого единоросса… но тут как раз вмешался Венедиктов, а точнее – “эксперимент по электронному голосованию”, который начальник “Эха Москвы” лично “курировал”.

Там еще надо сказать, что от победы Юнемана зависело очень многое; если бы он проходил, в Московской городской думе могло возникнуть, о ужас, преобладание анти-собянинских депутатов! ЕдРо было бы вынуждено уйти “в оппозицию”, и это был бы самый грандиозный провал робота Собянина за все время его улучшайзинга Москвы.

Но – не случилось. С Юнеманом случилось то же, что через год в гораздо больших масштабах произошло с Трампом в Америке – по “очным” голосам он уверенно побеждал единоросса, но тут поднесли “результаты электронного голосования от Венедиктова” (как те мешки с “голосами по почте” в США) – и, о чудо! Как и через год в Америке, “электронные” голоса почти на 90% оказались вдруг за единоросса – и Юнеман проиграл, причем какие-то десятки голосов.

Сейчас Юнеман, не растерявший задора, пытается зарегистрироваться кандидатом по тому же примерно округу у себя в Бутове, но на ГосДуму; шансов на регистрацию практически нет, но он не унывает и бьется всерьез. На МГД-то проскочил! Увы – на ГД надо собрать еще почти втрое больше подписей. И вот тут он описывает свои впечатления:

“За эту подписную я пообщался с сотнями людей в своём округе — и мне интересно сравнить настроения 2021 года и 2019-го. Мои впечатления вряд ли имеют социологический вес, они субъективны, но некоторые тенденции чувствуются явно.

1. Происходит поляризация людей. Противники власти стали злее, но и среди сторонников власти остались в основном те, кто чётко артикулируют свои взгляды. Всё меньше тех, кто колеблется, кто «за власть» стихийно и толком не может объяснить, почему.

2. Мотивация сторонников власти изменилась. В этот раз я встретил мало тех, кто хвалит её за результаты. Зато всё больше тех, кто поддерживает систему «от противного», по принципу «перемены это опасно», «революция для страны хуже, пусть лучше эти воруют дальше», «новые будут такие же».

3. Путин многими воспринимается не как часть системы, а как будто вне её. Он не власть, он как бы над властью.

4. Отношение к ЕР существенно ухудшилось. На второй же день я стал начинать свою речь со слов «Здравствуйте, меня зовут Роман Юнеман, Я НЕ ЕДИНОРОСС». Потому что люди об этом спрашивают сразу же, в ту же секунду как узнают твоё имя.

Ничего подобного не было в 2019 году. Противников ЕР и тогда было много, но сейчас имя партии стало крайне сильным раздражителем. Несколько раз на меня буквально орали, решив, что я единоросс — люди знают, что кандидаты ЕР часто маскируются под самовыдвиженцев. Терпеливо объяснял, что я не единоросс.

У сборщиков подписей те же впечатления — легче всего люди соглашаются оставить подпись после слов о том, что Роман Юнеман идёт против кандидата от ЕР.

5. Появилось много разочарованных оппозиционеров. В том числе среди тех, кого я хорошо помню по 2019 году. Люди не изменили своих взглядов, но как будто деморализованы и закрылись в себе. Это заметная группа. Впрочем, при грамотном разговоре эти люди снова активизируются — почти наверняка они будут участвовать в выборах.

6. Люди в целом стали менее разговорчивыми на тему политики. Два года назад на политические темы прохожие общались охотнее. Теперь людей нужно сначала разговорить, они стали молчаливыми.

7. Пенсионную реформу вспоминают до сих пор. Вторая по популярности тема — принудительная вакцинация. Она волнует чуть ли не каждого второго — причём в равной степени и сторонников, и противников власти. За всё время я не встретил ни одного сторонника куар-кодов и силового принуждения — хотя сам несколько раз инициировал разговор про вакцинирование.

При этом каких-то «воинствующих антиваксеров» как массового явления нет. В основном людей просто бесит, что их лишают выбора, что начальство давит и наседает. Есть те, кто говорят, что принципиально не будут вакцинироваться только по той причине, что их принуждают к этому силой.

Много тех, кого бесит «маразм чиновников» — метро набито битком, а в кафе посидеть не пускают. Когда люди не видят логики в действиях власти, они считают, что над ними издеваются.

В таких ситуациях очень важно, чтобы действия властей были интуитивно понятны, легко объяснимы и прозрачны — тогда к ним будет доверие. Сейчас доверия нет и близко, действия чиновников воспринимаются как хаотичные, лишённые логики и предельно лицемерные («включите телевизор — они сами маски не носят, а нас заставляют»).

8. Общее настроение 2021 года — сильное раздражение, но при этом тихое, скрытое, подавленное.

Чувствую, что сентябрьские выборы для властей могут быть совсем непредсказуемыми”.

Как бы то ни было, а вот эту фразу Юнемана – “Когда люди не видят логики в действиях власти, они считают, что над ними издеваются” – я бы отлил в мраморе реально. Достойно сказано!