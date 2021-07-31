 

“Фигурка идеальная, ножки – бомба”. Никитюк в купальнике заворожила фанатов длинными ногами

31.07.2021, 19:34, Новости дня
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Телеведущая решила заняться сапсерфингом и показала, как гребет, стоя на коленях на доске.

“На чиле”, – прокомментировала Никитюк свой пост.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Фигурка идеальная, ножки – бомба”, – прокомментировала rogoza701.

“Вот это ноги”, – добавила ninaglotko.

“Амазонка”, – отметила anastasia_izhakovskaya.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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