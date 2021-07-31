“Исполнял трюки”. В Ивано-Франковской области очевидцы рассказали о крушении самолета и действиях пилота

“Летать в тот день он начал уже около 10.00. Сначала исполнял трюки над речкой Прут. Видела, что делает “бочку”, “мертвую петлю”. Потом первый раз пролетел очень низко прямо над жилыми домами. Я еще возмутилась, что снова самолет носится над нашими крышами. Потом смотрю – он делает свои трюки, самолет выровнялся, пролетел горизонтально, перевернулся и резко пошел вниз. Через пару секунд раздался первый взрыв, а через две минуты – второй”, – рассказала очевидец крушения Людмила Непийвода.

Жители Шепаровцев утверждают, что владельцы расположенных возле аэродрома домов просили летчика не летать над их крышами, но тот поступал по-своему.

По данным “Обозревателя”, дом, на который упал самолет, став причиной пожара, только недавно отремонтировали после поджога.

Контекст:

Днем 28 июля на частный жилой дом в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области упал спортивный легкомоторный самолет модели WT-10 Advantic, начался пожар. Четыре человека, находившихся в самолете, погибли. В доме были женщина и двое детей, они успели выбежать, сообщили в полиции.

В результате крушения погиб пилот – известный украинский летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк – и трое пассажиров, граждан США и Великобритании, студентов иешивы (еврейского религиозного учебного заведения) в Иерусалиме.

Полиция открыла производство по факту авиакатастрофы согласно ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины и назначила ряд экспертиз.

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