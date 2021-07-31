 

За пять лет благодаря ProZorro сэкономлено 190 млрд грн – Шмыгаль

31.07.2021, 19:34, Новости дня
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“Благодаря конкуренции бизнеса на торгах Prozorro в течение пяти лет государственные и коммунальные органы и предприятия смогли сэкономить 190 млрд грн. При этом наибольшая экономия была именно в 2020 году, когда она составила почти 56 млрд грн. Такая сумма – это почти вдвое больше, чем было каждый год до того”, – написал он.

Премьер отметил, что более 90% участников торгов на Prozorro – представители малого и среднего бизнеса.

“Открытость в публичных закупках формирует новый уровень доверия между гражданами, бизнесом и государством, поэтому развитие Prozorro остается важным элементом правительственной политики”, – заявил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/388335179400358

Контекст:

ProZorro работает с начала 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через ProZorro.

Позже Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которые позволяют оформлять некоторые сделки в обход системы публичных закупок. В частности, 3 июня 2021 года был принят закон, который позволяет проводить без ProZorro закупки для строительства Киевской объездной дороги.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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