В “Роскосмосе” пришли к выводу, что нужно создавать собственную орбитальную станцию. Уже придумали название

“Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС (российского сектора. – “ГОРДОН”) МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите – Российской орбитальной служебной станции (РОСС)”, – говорится в сообщении.

Будущая станция “должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе”.

“Роскосмосу” поручили начать “техническую проработку проектного облика” РОСС в составе МКС или как независимой станции.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в “Роскосмосе” говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

В последние месяцы у российского сегмента МКС возникали проблемы, в частности, с герметичностью и с работой системы получения кислорода.

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