 

Врачи назвал продукты, которые помогут восстановиться после COVID-19

31.07.2021, 19:30, Разное
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После изучения рациона человека, который заболел COVID-19, исследователи назвали продукты, помогающие восстановится после болезни. Врачи настаивают на растительной диете, включающей легко усваиваемые продукты и витамины.
При таком питании пациенты реже страдали от средней и тяжелой формы коронавирусной инфекции. Люди, которые много потребляли белка, в 4 раза чаще оказывались подключенными к аппарату ИВЛ. По словам представительницы Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, во время болезни часто развивается гиповитаминоз. Это означает, что организму недостает витаминов С и D. Прием первого из них на 80-100% снижает риск развития пневмонии, а второго – уменьшает вероятность цитокинового шторма. Кроме этого, специалист говорит о немаловажной роли селена и цинка, которые обладают антибактериальными, противовоспалительными и противовирусными свойствами.

К легкоусвояемым продуктам, которые помогут восстановиться после COVID-19, врачи отнесли жидкие первые блюда, ржаной и пшеничный хлеб, рыбные и мясные блюда, молочные продукты, яйца, макаронные изделия, крупы, зелень, овощи, фрукты, а также соки и пюре из них. Под запретом копчености, острые продукты, соусы из магазина, жирная пища и маргарин. Такой диеты следует придерживаться минимум три месяца после перенесенного заболевания.

Источник: tvtver.ru



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