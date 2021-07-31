Елена Яковлева призналась, почему ушла из театра «Современник»

Весной этого года Елена Яковлева вышла на сцену театра «Современник» спустя 10 лет после своего ухода. Только сейчас актриса призналась, почему приняла такое решение.

Служению в театре «Современник» Елена Яковлева посвятила около 30 лет своей жизни. В СМИ активно обсуждался возможный конфликт звезды фильма «Интердевочка» с худруком театра Галиной Волчек. Однако в одном из интервью артистка опровергла эту информацию. Она рассказала, что ее перестали приглашать в новые постановки, хотя в старых спектаклях актриса продолжала играть. Такое положение дел не устраивало Елену Яковлеву, поэтому она написала заявление об уходе.

60-летняя артистка поняла, что она уже семь лет ничего нового не репетирует. При этом Елена Яковлева осознавала, что у них очень большая труппа, поэтому Галина Волчек не может ставить спектакли только «под нее». Неприятные мысли о том, что театру она уже не нужна, Елена Яковлева постаралась от себя отогнать. Она уволилась без скандалов и претензий, но худрук «Современника» даже не предприняла попытки ее остановить.

Галина Волчек никак не прокомментировала уход одной из самых известный актрис театра. Елена Яковлева думает, что ее решение никто не понял. Играла в спектаклях она много, но, как и любой артист, хотела новых ролей. Через некоторое время Галина Волчек пригласила актрису в постановку «Играем Шиллера», на что получила ее согласие.

Источник: www.passion.ru