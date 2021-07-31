 

Елена Яковлева призналась, почему ушла из театра «Современник»

31.07.2021, 19:30, Разное
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Весной этого года Елена Яковлева вышла на сцену театра «Современник» спустя 10 лет после своего ухода. Только сейчас актриса призналась, почему приняла такое решение.
Служению в театре «Современник» Елена Яковлева посвятила около 30 лет своей жизни. В СМИ активно обсуждался возможный конфликт звезды фильма «Интердевочка» с худруком театра Галиной Волчек. Однако в одном из интервью артистка опровергла эту информацию. Она рассказала, что ее перестали приглашать в новые постановки, хотя в старых спектаклях актриса продолжала играть. Такое положение дел не устраивало Елену Яковлеву, поэтому она написала заявление об уходе.

60-летняя артистка поняла, что она уже семь лет ничего нового не репетирует. При этом Елена Яковлева осознавала, что у них очень большая труппа, поэтому Галина Волчек не может ставить спектакли только «под нее». Неприятные мысли о том, что театру она уже не нужна, Елена Яковлева постаралась от себя отогнать. Она уволилась без скандалов и претензий, но худрук «Современника» даже не предприняла попытки ее остановить.

Галина Волчек никак не прокомментировала уход одной из самых известный актрис театра. Елена Яковлева думает, что ее решение никто не понял. Играла в спектаклях она много, но, как и любой артист, хотела новых ролей. Через некоторое время Галина Волчек пригласила актрису в постановку «Играем Шиллера», на что получила ее согласие.

Источник: www.passion.ru



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