Дмитрий Шепелев во время отдыха на Мальдивах встретил огромную акулу

В своем микроблоге Instagram Дмитрий Шепелев пояснил подписчикам о необычном происшествии, которое с ним произошло во время отдыха на Мальдивах. Телеведущий нырял, изучая фауну океана, когда внезапно увидел на дне огромную акулу.

По словам Дмитрия Шепелева, ему тогда показалось, что хвост хищной морской рыбы в длину около двух метров. Он пошутил, что никогда в жизни так быстро не плавал. При этом ведущий отметил, что акула была рифовая, совершено не опасная для человека.

На Мальдивские острова Дмитрий Шепелев отправился с Екатериной Тулуповой и с тремя детьми – Платоном, Ладой и маленьким Тихоном. Экс-супруг покойной Жанны Фриске признался, что со статусом многодетного отца в его жизни многое изменилось. Телеведущий любит, когда все наследники засыпают и у него с возлюбленной есть время, которое принадлежит только им двоим. Однако он рад, что у них теперь есть общий ребенок. Старшие дети эту новость не сразу приняли позитивно. Паре пришлось много разговаривать с Платоном и Ладой, прежде чем они одобрили прибавление в семье. В результате, появление Тихона на свет стало для них приключением, а родители задобрили старшего брата и сестру подарками от новорожденного.

Источник: www.vokrug.tv