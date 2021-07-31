Мнение: Протесты на Кубе. Причины и последствия

Разбор причин и последствий недавних протестов на Кубе, которые поддерживали США.

Несмотря на то, что в первые дни даже у нас отдельные деятели начали заводить рулады, что "коммунизм на Кубе скоро падет" (на Кубе конечно же нет никакого коммунизма, там социализм с местной спецификой), протесты достаточно быстро стухли, особенно после того, как кубинцы массово вышли на улицы в поддержку кубинского правительства. Также в первые дни соц.сети затопили комментариями "Спасите Кубу", "Конец коммунизма", "Куба станет свободной" и т.п. американской пропагандой, которую в промышленных масштабах засеевают в Facebook и Twetter, в период нарастания событий и столь же быстро отключают, когда дело сделано или наоборот провалось (как правило это связано с работой центров информационно-психологической войны).

Как обычно, после провала попытки свержения неугодного режима США включили режим санкций против Кубы, в нагрузку к уже имеющимся. При этом примечательна формулировка в стиле "мы не будем вводить санкции против Кубы только если на Кубе произойдут изменения, а их не ожидается". В целом, США после неудач в Боливии, Венесуэле и Перу, проверили, как идут дела на Кубе и можно ли там что-то ловить. Опытным путем установлено, что ловить нечего, так что после ввода санкций все вернется к стандартной кампании давления, а США переключаться на другие цели, например на Никарагуа, где в ближайшие 1-2 года можно ожидать попытки свержения президента Ортеги.

11 июля 2021 года на Кубе в городах Сан-Антонио-де-лос-Баньос и Пальма-Сорьяно начались протестные акции под социальными лозунгами. Демонстранты требовали улучшения медицинского обслуживания, принятия мер по сдерживанию роста цен. Однако буквально через несколько часов шествия, к тому моменту проходившие уже в центре Гаваны, приобрели политический характер. Тысячи человек выкрикивали антикоммунистические лозунги, призывали к немедленному отстранению от власти Коммунистической партии Кубы, президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. В определенный момент манифестации переросли в массовые беспорядки, насильственные столкновения с полицией. По численности протестующих, по уровню насилия, события 11-12 июля 2021 года не уступают волнениям 1994 года, развернувшимся на фоне осложения гуманитарной обстановки, вызванного крахом Восточного блока, распадом СССР и разрушением системы экономических связей Кубы.

По данным кубинского правительтва, информационное наступление на Кубу началось еще 23 июня 2021 года и до 11 июля ограничивалоась виртуальным пространством. В социальных сетях распространялся хэштег SOSCuba и "Patria y vida" за авторством кубинских рэперов. В решающие часы столкновений в Гаване мировые СМИ публиковали немногочисленные кадры с места событий. Приглашенные эксперты констатировали глубокий политический кризис на Кубе, "исчерпанность политической модели" и необходимость структурных реформ. Однако об антикоммунистическом характере беспорядков практически не упоминалось: читателям предлагалось искать причины недовольства в последствиях пандемии COVID-19 и дефиците продовольственных товаров. В Twitter и Facebook циркулировали fake news: сообщалось о тысячах арестованных, о переходе полиции и армии на сторону восстания, о бегстве Рауля Кастро в Каракас. Спустя несколько дней, когда окажется, что число задержанных немногим более двухсот человек, а Рауль Кастро выступает в Гаване на митинге сторонников революции, дезориентирующие сообщения будут снабжены аккуратными подписями в духе ранней cancel culture.

К концу первого дня протестов стало очевидно, что организаторам, которых Мигель Диас-Канель справедливо назвал контреволюционерами, не удалось закрепить даже временный успех. По призыву руководства страны на улицы вышли коммунисты, члены общественных организаций, профессиональных союзов. Вместе с полицией, которая поначалу только оборонялась, народ Кубы полностью восстановил контроль над улицами. Однако руководство Коммунистической партии Кубы, разделяя радость победы, вполне обоснованно воспринимает произошедшее как часть большой игры против социализма. И действительно, мы видим подготовку новых санкций со стороны США, активизацию старых антикоммунистических организаций, давление американцев кубинского происхождения (или, как их называют на Кубе, гусанос, черви) на влиятельных сенаторов и функционеров как Республиканской, так и Демократической партии.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев анализируют события на Кубе, их причины и связи с другими политическими процессами в Латинской Америке и в мире.

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