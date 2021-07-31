Зачем Бузову вывезли в Грецию? – Личное мнение

Я не очень хорошо поняла сначала, зачем Бузову вывезли в Грецию, потому что какая разница, где не пить коньяк по утрам, но увидев реакцию гОленьки на крышу часовенки, стало ясно, что человек получает хорошие впечатления.

https://t.me/lenamiro/9370

Видео: Телеграм

Что несёт Бузова, разобрать почти невозможно.

Увидела крышу и очень радуется. Я, говорит, видела эту крышу только на фотографиях. Плачет гОленька, оттого что видит теперь крышу вживую.

Некоторые нашли эту реакцию странной.

А я так скажу — у нас в офисе был сторож Иванович. Увидит солнышко — умиляется, плачет. А если бездомный блохастый кот пройдёт мимо входа, Иванович мог прорыдать полдня.



Фото: Соцсети

А что ему оставалось? Секса у Иваныча не было на тот момент примерно лет 20. Жена, не выдержав алкоголизма, сбрызнула куда-то, а Иваныч продолжил с удвоенной силой пить.

Сядет, бывает, Иваныч на солнышке перед входом — сначала поплачет от яркого света, затем что-нибудь вспомнит грустное. Тут мимо драный кот пройдёт, снова Иванович плачет. Осень, зима ли — Иваныч всегда найдёт повод пустить слезу.

Ничего не поделаешь — человек такой был чувствительный. Помер потом от цирроза.

К чему это я? Вот взять ту же гОленьку — милый и светлый человечек, обожаю таких. Лишь бы не померла, да?

—