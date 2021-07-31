Мнение: Это ни в какие ворота не лезет! Почему россияне должны думать за себя!



Друзья, вечер, суббота, коньячок – и можете посмотреть мой новый ролик. Он отличается тем, что в этот раз тему задал мой подписчик и читатель, кто сильно жаловался на жизнь. Действительно, в 47 лет, после 18 годов безупречной службы искать работу, если твоя контора развалилась – в 90-е было сильно проще, Путин реально довел страну. Кстати, я сегодня, когда рассказывал одной барышне этот сюжет, хорошей знакомой, даже понял – а чувак-то вообще красавец. Путин у руля 21 год. Товарищ при нем 18 лет СТАБИЛЬНО трудился (ну, надеюсь, не отсиживал и не высиживал). Стабильно огранизовал 3 детей, потом мне на допросе признался, что у него-то все хорошо. Но душа, …ть, болит – за нарот!

В общем, добро пожаловать к просмотру. Те, кто читал – помимо того, что услышат меня, узнают еще пару новых эпизодов и там будет сильно больше юмора, чем я могу передать текстом. Впрочем, расскажете, потом да?

Ссылка, если не открвается в ЖЖ: https://www.youtube.com/watch?v=hgHQT7KD0TM

И подписывайтесь на канал. У меня сил нет на то, чтобы в ЖЖ постоянно анонсы выкладывать. Но как штык – на данный момент, минимум, втр-чтрг-сбт-вскр!

Да, чуть не забыл – сильно обидчивым мои подписчикам. Ребята, я друзей и родственнов на болт посылаю, кто ноет – поэтому ваши "отписался" или "верил", простите, сразу трубочкой сворачиваем, вставляем в знакомое отверстие и проворачиваем до щелчка.

А в целом, страна так строится, что даже я срываясь от усталости и комментариев мудаков, опять сижу – и пишу новый сценарий про заводы, которые растут, как грибы. Чао.

Счастья вам.

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