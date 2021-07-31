Мнение: Почему заплакал подполковник МВД?

В Самаре арестован Антон Бесчетвертев, подполковник, начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности управления МВД России по Самаре.

Арестованный подозревается в убийстве 15-летней школьницы, с которой у него, якобы, был роман… .

В суде подполковник плакал.

Интересно, что СКР называет подозреваемого «мужчиной 1978 года рождения», а СМИ «бывшим полицейским».

Почему бывший-то? Да, после задержания подполковника уволили. Но в момент совершения преступления, он же был на службе… Того же Олега Соколова, убившего и расчленившего возлюбленную, не называли бывшим доцентом.

К слову, Соколов в суде тоже плакал.

Почему плакали подполковник и доцент? Не думаю, что это были слезы по жертвам их преступлений. Скорей всего это были слезы горечи, что впереди их ждут годы и годы тюремного заключения….

На снимках: подполковник Антон Бесчетверте и доцент Олег Соколов. Фотографии отсюда и отсюда

—