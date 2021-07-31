 

Мнение: Почему заплакал подполковник МВД?

31.07.2021, 18:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Самаре арестован Антон Бесчетвертев, подполковник, начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности управления МВД России по Самаре.

Арестованный подозревается в убийстве 15-летней школьницы, с которой у него,  якобы,  был роман… .

В суде подполковник плакал.

Интересно, что СКР называет подозреваемого «мужчиной 1978 года рождения», а СМИ «бывшим полицейским».

Почему бывший-то? Да, после задержания подполковника уволили. Но в момент совершения преступления, он же был на службе…  Того же Олега Соколова, убившего и расчленившего возлюбленную, не называли бывшим доцентом.

К слову, Соколов в суде тоже плакал.

Почему плакали подполковник и доцент? Не думаю, что это были слезы  по жертвам их преступлений. Скорей всего это были слезы горечи, что впереди их ждут  годы и годы тюремного заключения….

На снимках: подполковник Антон Бесчетверте и доцент Олег Соколов. Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / IKEA сожжет всю мебель, произведенную из незаконно вырубленного леса

10.04 / Регина Дубовицкая: В «Аншлаг» Юрий Гальцев попал «по блату»

31.07 / Россия устроила провокацию на учениях Sea Breeze-2020

18.05 / В России нашли более 40 тысяч долларовых миллионеров

24.12 / Первый смартфон бренда Realme Koi на Snapdragon 888 получил очень красивый дизайн

31.10 / Эммануэль Макрон: «Призываю французов не терять головы»

29.12 / Банки обвинили в обращении русских людей в рабство

27.07 / В России хотят ввести новый праздник

17.04 / Бонечка, это прекрасно! – Личное мнение

01.10 / В Минфине допустили отмену накопительной пенсии в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика