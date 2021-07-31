Мнение: Об отмазках для детоубийцы

Исходный пост

Андрей Нальгин

Юлия, но ведь и Вы в своих постах применяете всё те же приёмы речевой манипуляции, только с другим знаком. Ну вот, например:

– девушку ждет показательная казнь со всеми отягчающими, притом что случившаяся авария …является совершенно типичной для нерегулируемых переходов;

/как будто типичность преступления должна выступать смягчающим обстоятельством для преступника, не говоря уже о том, что казнь – это принудительное лишение _жизни_, а виновницу аварии ждёт максимум лет 5-6 лишения _свободы_ (7-ку вряд ли дадут, учитывая возможности семьи нанять хороших адвокатов) с перспективой выйти года через 2-3 по УДО, при этом в действительности жизни потеряли только двое детей./

– это страшная трагедия, с которой будет жить… виновница аварии, которая сейчас, в свои восемнадцать лет получила такой жизненный урок, после которого не каждый сможет оправиться вообще когда-либо;

/о ничем невосполнимой трагедии двух матерей, потерявшей по сыну, о матери, переживающей за 9-месячную дочку и за свою мать, которая тоже попала в больницу после ДТП – с инфарктом, Вы не говорите ничего (то, что упоминаете вскользь про “трагедию матери”, вообще не делает Вам чести ибо даже факты не удосужились выяснить). А вот на переживаниях виновницы ДТП внимание акцентируете именно с целью вызвать к ней сочувствие – не к пострадавшим от преступления, а _к_ _преступнику_!/

– насколько бы чудовищную ошибку за рулем она ни совершила – еще одной трагедии, когда обвиняемая сломается под гнетом обрушившейся на нее всей своей мощью правоохранительной системы, допустить нельзя.

/И это манипуляция: уголовное преступление Вы называете “ошибкой”, будто речь не о двух отнятых детских жизнях, а о пропущенной запятой на выпускном сочинении. А вот не сломаются ли матери погибших детей под гнётом свалившейся на них беды, перенесут ли без долгосрочных психологических проблем эту трагедию несовершеннолетние братья и сёстры погибшего мальчика, выживет ли бабушка, на глазах которой внук и внучатый племянник были раздавлены на пешеходном переходе – всё это Вас не волнует абсолютно. Ни в одном слове – ни капли сочувствия жертвам преступления, а главное, конечно – не допустить, чтобы 18-летняя, взрослая по закону, преступница “сломалась” от ею же содеянного!/

Я не буду спрашивать, есть ли у Вас совесть: ответ очевиден. Задам лишь вопрос чисто рациональный. Вот Вы много говорите про “обстоятельства трагедии”, про отсутствие ИДН, светофоров и проч. Но если для Вас совершеннолетняя виновница ДТП – “ребёнок”, то почему ни в одном посте Вы не выступаете за то, чтобы повысить возраст выдачи водительских прав с 18 лет хотя бы до 21 года?

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