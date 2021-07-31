 

Британский премьер Джонсон во второй раз станет отцом

31.07.2021, 18:40, Новости дня
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Кэрри рассказала, что ожидает родить “радужного ребенка” в это Рождество. Термин “радужный ребенок” используется для обозначения младенца, родившегося после выкидыша, мертворождения или смерти новорожденного.

Джонсон призналась, что в начале года у нее был выкидыш, который “убил ее сердце”.

Супруга Джонсона добавила, что, хотя она была “счастлива снова забеременеть”, она также “чувствовала себя мешком нервов”.

Контекст:

Джонсон и Кэрри начали встречаться в начале 2019 года, а в конце 2019-го обручились. 29 апреля 2020 года у пары родился сын.

29 мая пара тайно обвенчалась в Вестминстерском соборе в Лондоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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