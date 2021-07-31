“Решилась, наконец-то”. Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу

“Решилась, наконец-то. На то они и выходные! Простите, все, кого не предупредила”, – подписала она снимок.

Судя по фото, Кравец использовала на себе специальный фильтр. Это подметили и ее подписчики.

“Прикольная маска в Instagram”, – написала konko_inna.

“Бог фотошопа”, – добавила evgeniya_viktorovna21.

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Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии “Квартал 95”.

Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии “Квартал 95”, а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара поженилась в 2002 году, воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).

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