 

У российского истребителя над Охотским морем отказал двигатель, самолет разбился

31.07.2021, 18:40, Новости дня
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Военные утверждают, что пилот выполнял учебно-тренировочный полет и успел катапультироваться. Его уже нашли, он жив.

В минобороны РФ создали комиссию для расследования инцидента.

Источник “Интерфакса” рассказал, что проблемы с самолетом возникли сразу после его взлета.

Контекст:

Су-35 – созданный в РФ многофункциональный истребитель четвертого поколения. Заявленная производителем дальность полета самолета – до 3,4 тыс. км.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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