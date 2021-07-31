У российского истребителя над Охотским морем отказал двигатель, самолет разбился
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Военные утверждают, что пилот выполнял учебно-тренировочный полет и успел катапультироваться. Его уже нашли, он жив.
В минобороны РФ создали комиссию для расследования инцидента.
Источник “Интерфакса” рассказал, что проблемы с самолетом возникли сразу после его взлета.
Контекст:
Су-35 – созданный в РФ многофункциональный истребитель четвертого поколения. Заявленная производителем дальность полета самолета – до 3,4 тыс. км.
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