Во Львове планируют демонтировать советскую звезду на военном мемориале “Марсово поле”. МИД РФ направил Украине ноту

19 июля в Управлении охраны исторической среды Львовского горсовета в ответ на обращение ОО “Суспільство майбутнього Львів” заявили, что совместно с ЛКП “Музей “Личаківський цвинтар” готовят проект решения исполкома о демонтаже советской звезды, размещенной на мемориале “Марсово поле” рядом с Мемориалом УПА (Украинской повстанческой армии). Скрин ответа Управления размещен в Facebook общественной организации.

https://www.facebook.com/UkrFutureLviv/photos/a.118195746295403/541344127313894/?type=3

В МИД РФ заявили, что осуждают “взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом”.

“В связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале “Марсово поле” 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов”, – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Контекст:

С обращением в местный горсовет по демонтажу советской символики (звезды с серпом и молотом) на “Марсовом поле” с целью “завершить декоммунизацию публичного пространства Львова” в феврале обратилась ОО “Суспільство майбутнього Львів”. В марте документ был зарегистрирован, отмечается в сообщении общественной организации в Facebook 12 мая.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

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