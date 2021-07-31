Военный эксперт Зверев назвал причины раздражения НАТО Калининградом

Российский Калининград, ставший форпостом РФ на Западе, в последнее время все чаще раздражает НАТО. Военный эксперт Юрий Зверев объяснил, почему город стал настоящей «костью в горле» для стран Альянса.

В современных условиях международная обстановка все чаще напоминает времена Холодной войны. Однако нередко можно встретить опасения, что она может перерасти в вооруженный конфликт. Войска НАТО с каждым разом подходят все ближе к границам России, проводя новые учения как с членами Альянса, так и странами, претендующими на вхождение в него. Многие силы Североатлантического альянса сейчас сосредоточены у западного форпоста РФ, Калининграда.

О причинах такого интереса Запада к городу пояснил Юрий Зверев, руководящий Центром исследований стран БФУ им. Канта. Политолог заверил, что наращивание в Калининграде военной мощи Россией аргументировано именно провокационными действиями стран НАТО. Такой же интерес к городу у Альянса вызван его опасениями еще большего укрепления Москвы. Ведь именно здесь находится одна из главных флотилий страны, небольшая по численности, однако очень мощная.

Главнейшей задачей Балтийского флота является обеспечение морской связи Калининграда и области с остальной частью РФ в случае военного конфликта. На его вооружении состоят также крылатые ракеты класса «Калибр», которых особенно опасаются на Западе. В зоне действия этих боеголовок расположены почти все европейские объекты НАТО. Из-за этого Калининград стал настоящей «костью в горле» для Запада, ограничивая и мешая маневрам Альянса. Таким образом, РФ практически мешает укреплению натовской группировки в Польше и прибалтийских республиках.

Источник: inforeactor.ru