Модуль «Причал» для МКС отправили на Байконур

Узловой модуль «Причал», запуск которого к МКС запланирован на ноябрь этого года, после испытаний отправлен для дальнейшей предполетной подготовки на космодром Байконур.

«31 июля модуль отправился на технический комплекс космодрома Байконур для продолжения сборки и предполетной подготовки в соответствии с графиком дальнейшего развития российского сегмента Международной космической станции», – говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, ранее на контрольно-испытательной станции Ракетно-космической корпорации «Энергия» завершились технологические испытания «Причала» в составе транспортного грузового корабля-модуля (ТГКМ) «Прогресс М-УМ». Доставка на Байконур будет осуществляться железнодорожным составом.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября. По его словам, «Причал» позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового «лунного» корабля «Орел».