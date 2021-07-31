 

Постояльцев трех отелей эвакуировали из-за нового пожара в Турции

31.07.2021, 18:34, Новости дня
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В Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе, угрозы для местных жителей или туристов нет.

«Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40, затем он дошел до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Турции.

На данный момент не сообщается, были ли среди эвакуируемых гостей граждане России.

Ранее президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших.

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием.

Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров.

Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары.



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