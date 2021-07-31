 

Граждане определили приоритетные направления народной программы “Единой России”

31.07.2021, 18:28, Разное
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Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии. Согласно ему, больше всего предложений поступило в разделы, связанные с благосостоянием россиян.

Наибольшую активность проявили жители Ростовской области, Ставропольского края, Чечни и Краснодарского края. Также в первой десятке: Брянская, Белгородская, Кемеровская, Оренбургская, Тюменская и Тульская области. Программа формируется на сайте np.er.

Согласно данным на сайте, площадка для сбора было запущена 17 июля. На данный момент для того, чтобы принять участие в формировании программы можно проголосовать на портале, либо поделиться своими предложениями, заполнив специальную форму.

Также можно использовать офлайн-формат: желающие граждане могут придти в приемную партии и заполнить анкету.

Также сбор предложений для программы проходил на четырех стратегических сессиях. Посвященные поддержке семей, граждан с инвалидностью, развитию сельского хозяйства и доступности здравоохранения мероприятия проходили на площадке “Единой России”.

Окончательное решение по содержанию программы будет принято в ходе второго этапа съезда партии, который запланирован на вторую половину августа. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.



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