Гражданам моложе 18 лет запретят играть в компьютерные игры

Комитет Госдумы по делам несовершеннолетних инициировал закон, который вводит ограничения на пользование компьютерными играми исключительно по достижении совершеннолетия, т.е. не ранее 18 лет.

«Компьютерные игры – занятие настолько же ответственное как выборы, служба в армии или употребление алкоголя, более того, они оказывают более сильное воздействие на психику. Дети к 18 годам уже имеют психологические травмы и далее только усугубляют последствия. В столь юном возрасте человек просто не осознаёт вреда. Кроме того, он не выполняет поставленные ему государством задачи, а это, прежде всего, получение среднего образования», – пояснила смысл законопроекта депутат Елена Мизулина.

Для мониторинга за досугом детей будут созданы специальные бригады при управлении МВД по делам несовершеннолетних. Инспекторы ведомства получат право посещать квартиры и проверять компьютеры на предмет установления всех действий, производимых пользователям. Родителей нарушителей законодательства привлекут к административной ответственности. В случае если количество нарушений превысит пять в год по решению суда может быть изъят компьютер, ноутбук, планшет, смартфон или другой источник с видеоиграми.

—