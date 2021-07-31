 

Гражданам моложе 18 лет запретят играть в компьютерные игры

31.07.2021, 18:11, Разное
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Комитет Госдумы по делам несовершеннолетних инициировал закон, который вводит ограничения на пользование компьютерными играми исключительно по достижении совершеннолетия, т.е. не ранее 18 лет. 

«Компьютерные игры – занятие настолько же ответственное как выборы, служба в армии или употребление алкоголя, более того, они оказывают более сильное воздействие на психику. Дети к 18 годам уже имеют психологические травмы и далее только усугубляют последствия. В столь юном возрасте человек просто не осознаёт вреда. Кроме того, он не выполняет поставленные ему государством задачи, а это, прежде всего, получение среднего образования», – пояснила смысл законопроекта депутат Елена Мизулина.

Для мониторинга за досугом детей будут созданы специальные бригады при управлении МВД по делам несовершеннолетних. Инспекторы ведомства получат право посещать квартиры и проверять компьютеры на предмет установления всех действий, производимых пользователям. Родителей нарушителей законодательства привлекут к административной ответственности. В случае если количество нарушений превысит пять в год по решению суда может быть изъят компьютер, ноутбук, планшет, смартфон или другой источник с видеоиграми.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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