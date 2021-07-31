Таманский дьявол

На черноморском побережье вблизи вулканов собираются построить комплекс химзаводов. Местные считают, что это может привести к катастрофе.

КУБАНИАДА. ОТ РЕДАКЦИИ

Краснодарский край — третий по численности населения регион России. Только официально здесь проживает более 7 млн человек. Цифра растет: продать все и поселиться в тепле у моря — мечта и измученных холодом северян, и уставших от суеты жителей столиц.

Но за красивыми морскими, горными и степными пейзажами кроется множество проблем.

Обладая уникальным географическим положением, инфраструктурой и избыточным человеческим ресурсом, Краснодарский край оказался зажат между собственным гигантским потенциалом и стагнацией, которую он вынужден разделять со всей страной. Кроме природных красот, здесь есть «кубанское правосудие», «адлерский уголовный кодекс» и «Кущевка», вышедшая далеко за пределы одноименной станицы. Есть «кубанская экология», которую сводят к борьбе с кубанскими экологами. Регулярные разливы нефтепродуктов, пыль от угольных терминалов и фосфатных отвалов химзаводов, стремительно растущие горы мусора. Есть казаки, которые сначала нападают в аэропорту на команду Навального, а позже становятся жертвами коррупции. Есть бескрайние виноградники — мечта чиновников разного уровня.

Бывшая всесоюзная здравница и житница СССР за 30 лет сделала Россию ведущим экспортером зерна и подсолнечного масла. Здесь по-прежнему выпускают самые вкусные продукты и мужественно сражаются с Турцией за каждого отдыхающего, выставляя при этом ценник выше, чем в Европе и Эмиратах.

Плодородные поля в кубанских степях делят между собой крупные лендлорды, а «золотую» землю на побережьях Азовского и Черного морей у местных отбирают под коммерческую застройку.

«Новая» отправилась в Краснодарский край, чтобы рассказать об обратной стороне его жизни. Раз в неделю мы будем публиковать тексты о наиболее острых проблемах региона.

«Над Таманским полуостровом нависла беда. Наше Черное море в опасности. После ввода в действие химического гиганта нам останется только умирать». Это цитата из письма жителей Тамани президенту РФ Владимиру Путину. Под ним подписались 65 тысяч человек.

Рядом с Керченским проливом и Крымским мостом группа компаний «ОТЭКО» собирается построить три химзавода, которые будут перерабатывать вещества 2–4-го классов опасности: аммиак, карбамид и метанол.

При производстве выделяются сернистый ангидрид, диоксид азота, метан, оксид углерода — всего 55 химикатов. Промышленники уверяют, что проект безопасен, но жители этому не верят:

по их мнению, строительство заводов в сейсмически активной зоне, рядом с вулканами Карабетова сопка и гора Зеленская, может привести к трагедии.

Помимо 64 тысяч электронных подписей, люди собрали 4 тысячи «живых» и направили их в администрацию президента и Законодательное собрание Краснодарского края. На общественных слушаниях 27 июля из 100 присутствующих 35 высказались против проекта, 55 (среди которых местные чиновники и сотрудники «ОТЭКО») — «за». Часть противников строительства в зал не пустили, сославшись на антиковидные меры.

По личному указу

Таманский полуостров известен своими грязевыми вулканами, широкими песчаными пляжами, виноделием, средневековыми и античными руинами. Здесь находится 60% виноградников Краснодарского края.

Но последние 10 лет это туристическое место превращается в промзону. Сначала, в 2011 году, в порту Тамань появился зерновой терминал, в 2012-м здесь запустили перевалку нефти и мазута, в 2013 — открыли терминал для сыпучих материалов. Затем — угольный терминал, а в 2020-м начали перевалку серы открытым способом.

Порт «Тамань». Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

Большая часть активов порта принадлежит группе компаний «ОТЭКО», бенефициаром которой является миллиардер Мишель Литвак — житель Бельгии, получивший российское подданство в 2019 году по личному указу Владимира Путина. Выдача гражданства совпала с запуском перевалки угля. Теперь промышленный комплекс активно расширяется.

По данным «Интерфакс-Спарк», «ОТЭКО» зарегистрирована в Нидерландах и за последние три года в финансовой отчетности показывает убытки.

Жители вспоминают, что 11 лет назад, в 2010 году, они уже остановили строительство завода по переработке метанола: помогли акции протеста. Теперь противостояние зашло на второй круг.

Мишель Литвак и Владимир Путин в Портово-индустриальном парке компании «ОТЭКО», 2019 год. Фото: ЕРА

Приправа химии

Порт Тамань, на территории которого планируется строительство химзаводов, окружают три населенных пункта: поселки Волна и Таманский (600 и 2500 жителей), а также станица Тамань (11 000 человек).

«Точка притяжения» для местных — станичный рынок. Здесь же собирают подписи против строительства. Многие женщины, хоть и подписывают обращение к президенту, говорить с журналистами отказываются: в порту работают их мужья, сыновья и братья. «Если в «ОТЭКО» узнают, могут уволить».

Из магазина выходит пожилой мужчина, только что поставивший подпись. Виктору Абраменко терять нечего, он словоохотлив.

— Разве это нормально — строить химический комбинат в таком месте? Здесь лечебные грязи, здесь достопримечательности. Сейчас, когда ветер дует, несет то ли нефтью, то ли мазутом. А на химзавод еще и воды сколько понадобится… У нас тут воды нормальной и так нет: раньше рыба была, теперь исчезла.

— 17 июня из-за сильнейшего ливня у нас два вагона с углем с рельсов сошли и перевернулись, а если это будет метанол? Это опасно просто! — говорит жительница Волны Светлана Исаева.

Лидия Кордюкова живет в Волне 25 лет. По ее словам, после строительства порта берег Черного моря «стал ползти». Зона здесь всегда была оползневая, но прежде обвалы происходили редко, а теперь — раз в несколько месяцев.

Жители поселка Волна собирают подписи против строительства химзаводов. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

«ОТЭКО» обещает местным жителям инвестиции в инфраструктуру и рабочие места, но таманцы к этим обещаниям относятся с настороженностью.

— Еще в 2016 году, когда открывали угольный терминал, обещали отремонтировать поликлинику, построить детские сады, школы, но ничего этого не сделали, — говорит Кордюкова.

Лидия рассказывает, что на презентацию проекта строительства химзаводов, которая проходила в администрации Тамани в начале июня, пустили всего 40 человек, причем бо́льшая часть из них оказались работниками «ОТЭКО». Ограничения обосновали ковидом.

По словам местной экоактивистки, члена краснодарского отделения Русского географического общества Екатерины Чеботаревой, жители ближайших к порту поселений уже чувствуют дискомфорт от набирающей обороты промышленности.

— Пыль от терминала, вонь от нефтепродуктов. Как правило, чрезмерных выбросов Роспотребнадзор не обнаруживает, потому что приезжает брать пробы слишком поздно — через несколько дней, а иногда и недель после инцидента. 15 января прошлого года стояла вонь от нефтепродуктов, я написала обращение, в итоге с 28 по 30 января Росприроднадзор произвел замеры. 31 января — снова жуткая вонь в поселке: дети рыдают, люди вызывают скорые, но уже никто никаких проб уже не берет. Пришел ответ, что ПДК вредных веществ в воздухе — в пределах нормы.

Чеботарева рассказывает: когда «Таманьнефтегаз» (принадлежит «ОТЭКО») только заходила в порт, сообщалось, что перевалка нефтепродуктов будет достигать 1 млн тонн в год. А уже к 2020 году эта цифра выросла до 20 млн тонн.

Экоактивистка Екатерина Чеботарева. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

— То есть аппетиты растут. И когда нам говорят про завод, рассчитанный на перевалку 5,5 миллиона тонн метанола в год, мы понимаем, что в будущем могут начать переваливать 10–20 миллионов. С аммиаком и карбамидом аналогично. А после обработки карбамида могут оставаться фосфатные гипсовые отвалы. Если введут химпроизводство, это будет просто выжженная зона, пустыня. В документации проекта говорится, что из-за выбросов в атмосферу на жителей близлежащих поселений — 17–20 тысяч человек — придется по 800 граммов вредных веществ в год (это значение указано и в предпроектной документации оценки воздействия на окружающую среду. — Н. И.).

Кроме того, для производственных нужд «ОТЭКО» собираются брать опресненную морскую воду. Использовать планируют опреснители обратного осмоса, в результате работы которых образуется токсичный рассол. Его необходимо обрабатывать и разбавлять пресной водой для слива обратно в море.

В «ОТЭКО» «Новую» заверили, что опреснители установят «самые современные» и токсичных концентрированных солей в море сбрасываться не будет.

Ожидая извержения

Особенно местных жителей беспокоит, что заводы будут строиться рядом с активными вулканами.

— Есть научные работы, в которых говорится, что в Керченском проливе тектонический разлом, а сам полуостров — сейсмоопасная зона с вулканической деятельностью, — рассказывает Екатерина Чеботарева. — Есть действующие и спящие вулканы. Один из спящих — гора Зеленская, прямо на ней в порту стоят баки со сжиженными углеродами. Опасность спящих вулканов в том, что когда они «просыпаются», извержения происходят сильнее, чем от активных длительное время.

Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин в разговоре с корреспондентом «Новой» отметил, что территория Керченского пролива и Таманского полуострова — участок активной сейсмовулканической деятельности. На Таманском полуострове большое поле грязевых вулканов.

— Их активизация происходит достаточно спонтанно, и где будет выход грязевого вулкана завтра — неизвестно, — объясняет ученый. — Их активизация идет и на Тамани, и на Керченском полуострове, и под Керченским проливом. Это опасное геологическое явление, бороться с ним — практически не в силах человека.

Карабетова сопка, находящаяся всего в 4 километрах от станицы Тамань, — самый крупный вулкан Таманского полуострова. Сильные, или, как принято говорить в научной литературе, катастрофические извержения происходят здесь каждые 15–20 лет. Менее интенсивные — гораздо чаще. Последнее катастрофическое извержение было в 2001 году. По свидетельствам очевидцев, извержению предшествовал взрыв, в атмосфере возникла яркая вспышка, а потом воспламенение газового столба. Факел высотой до 400 метров был виден с расстояния 5–6 км, а после того как он погас, вокруг вулкана образовались трещины, из которых выходил газ. В одной из них он горел на протяжении 6 дней.

Емкости с жидким азотом вкопаны в полу потухшего вулкана. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

В «ОТЭКО» «Новой газете» сообщили, что перед строительством будет исследована и изучена внешняя среда, в частности — на предмет сейсмоактивности, и чтобы избежать негативных последствий, все здания и фундаменты будут возведены «в соответствии со строительными правилами». Вулканы, по мнению представителей предприятия, находятся на достаточном отдалении от будущих химзаводов (5 и 12 км).

«Были проведены расчеты и моделирование ситуаций, которые подтвердили безопасность размещения газоперерабатывающего завода на планируемой территории. Эти расчеты будут проверены специализированными научно-исследовательскими институтами РФ, а также все решения (в перспективе, проекта еще нет) подтверждаются ФАУ «Главгосэкспертиза России», — сообщили в пресс-службе.

Референдум?

На общественные слушания, которые прошли в Тамани 27 июля, часть жителей станицы не пустили, объяснив это решение пандемией. Больше половины мест в зале заняли чиновники, депутаты и сотрудники «ОТЭКО». Активисты растянули плакаты: «Нет заводу», «Мы против».

Представители «ОТЭКО», презентуя проект, сделали упор на улучшении инфраструктуры. Тема экологии и опасности предприятий была отодвинута на второй план.

Один из разработчиков проекта Евгений Бугаев рассказал, что химзаводы станут драйвером развития всей российской промышленности и промышленности Темрюкского района в частности. Курортной зоне и жителям химзаводы не помешают: ни местные власти, ни администрация президента не заинтересованы в том, чтобы на Тамани произошла экологическая катастрофа.

— Мы хотим сделать эти заводы лучшими в России, а возможно, и в мире. Те компании и отдельные специалисты, которые борются против развития промышленности России, — и есть иноагенты, которые из-за рубежа спонсируются…

— Да вы же сами компания-иноагент, — раздался смех в зале («ОТЭКО» зарегистрирована в Нидерландах).

Лощеный молодой человек рассказал с трибуны, что фонд Мишеля Литвака «готов завалить ближайшие поселения деньгами»:

выплачивать стипендии студентам и школьникам, финансировать талантливых жителей и их творческие проекты, выплачивать гранты общественным организациям, в том числе — экологическим.

Возмущенные крики жители его прервали через пять минут. Председатель президиума, главный специалист управления ЖКХ администрации Темрюкского района Анна Обложкина, призвала всех к порядку и потребовала не перебивать выступающих, заверив, что всем дадут слово: «Мы вытерпим то, что вы будете говорить следующие 60 минут».

Жители в своих выступлениях не сдерживались.

— Здесь половина зала из «Таманьнефтегаза». Такой маленький зал был специально выбран, чтобы не допустить коренных жителей, — пояснила одна из выступающих. — Вы хотите [получать] свои зарплаты за счет наших жизней. Здесь не должно быть химзаводов.

Многие выступающие говорили об ухудшении экологии после запусков новых терминалов в порту, жаловались на удушающие запахи, на что эколог «ОТЭКО» заявила, что тоже живет на Тамани и никаких неприятных запахов не чувствует.

Представитель «Экологической вахты по Северному Кавказу» Алексей Куров предложил провести общественную экологическую экспертизу, а также создать инициативную группу для проведения референдума о строительстве заводов.

Выступил даже бывший глава Тамани Геннадий Майков, которого в 2002 году сняли с должности из-за отказа поддерживать строительство аммиачного терминала.

— Я тут раньше руководил, и увольняли меня за противодействие строительству терминала. Это преступление против нашей удивительной Тамани. Мы должны требовать поименного голосования от депутатского корпуса.

По окончании слушаний председатель сообщила, что предложения жителей будут рассмотрены в течение 30 дней. «Все вопросы, в том числе о референдуме, будут зафиксированы», — сказала она.

P.S.

Перед слушаниями к Екатерине Чеботаревой и другим активистам приходил следователь и пытался вручить им предостережения «О недопустимости нарушения закона». По его словам, представители «ОТЭКО» написали на активистов заявления из-за агитации против строительства химзаводов. Сейчас Екатерину вызывают на допрос в МВД.

Надежда Исаева

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