 

“Это невыносимо, в такую жару с животом”. Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции

31.07.2021, 17:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На свежих снимках 37-летняя Осадчая в ярко-синем закрытом купальнике позирует, сидя в море.

“Я всегда любила заплывать за буйки, а в этот год плавание – двойное спасение: и от жары, и от нагрузок на спину”, – подписала фото телеведущая.

За несколько часов пост Осадчей лайкнули почти 31 тыс. раз и оставили больше 300 комментариев.

“Утонченная красавица!” – прокомментировала снимки kozeychuk_v.

“Очень красивое фото. Катя, вы прекрасны”, – написала arina_romantsova.

“О да! Это невыносимо, в такую жару с животом. Уже большой срок?” – поинтересовалась _toshka_jekova.

View this post on Instagram

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Вместе с мужем, ведущим “1+1” Юрием Горбуновым, Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года, незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / В переработке батареек может помочь апельсиновая кожура

06.05 / Прототип корабля SpaceX для полетов на Марс совершил успешную посадку

31.05 / Экс-главарь “ДНР” Бородай намерен баллотироваться в Госдуму РФ

09.12 / “Нет субстанции для разговора”. В Кремле не ожидают встречи Путина с Зеленским в ближайшее время

15.07 / France Info – туристы смогут бесплатно посетить Айя-Софию в перерывах между молитвами

18.06 / Поклад: Однажды во время поездки в Беларусь я и Рыбчинский остались без денег. Мы сговорились и в поезде обыграли в карты Богатикова

18.07 / В прокуратуре потребовали ужесточить обвинение сбившей детей москвичке

10.06 / В Житомирской области умерла женщина, раненая при обстреле ее дома. Ее муж погиб сразу

03.07 / Суд согласился заслушать эксперта «Алмаз-Антея» по делу MH17

08.10 / Азербайджан отозвал посла из Греции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика