“Это невыносимо, в такую жару с животом”. Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции

На свежих снимках 37-летняя Осадчая в ярко-синем закрытом купальнике позирует, сидя в море.

“Я всегда любила заплывать за буйки, а в этот год плавание – двойное спасение: и от жары, и от нагрузок на спину”, – подписала фото телеведущая.

За несколько часов пост Осадчей лайкнули почти 31 тыс. раз и оставили больше 300 комментариев.

“Утонченная красавица!” – прокомментировала снимки kozeychuk_v.

“Очень красивое фото. Катя, вы прекрасны”, – написала arina_romantsova.

“О да! Это невыносимо, в такую жару с животом. Уже большой срок?” – поинтересовалась _toshka_jekova.

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A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Вместе с мужем, ведущим “1+1” Юрием Горбуновым, Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года, незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.

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