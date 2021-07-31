По программе “5–7–9%” украинцам выдали кредитов на 55 млрд грн – Шмыгаль

“По программе доступных кредитов “5–7–9%” выдано почти 55 млрд грн дешевых займов. Кредиты на развитие и поддержку собственного дела получили уже более 20 тыс. бизнесов по всей стране”, – написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, отношения государства и бизнеса вышли в Украине на “новый уровень”.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/388335179400358

Контекст:

Программа “Доступные кредиты 5–7–9%” для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

По состоянию на 31 июля в программе участвуют 30 банков.

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