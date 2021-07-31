Притула снова стал студентом

“Претендовать на участие в государственном управлении без соответствующей образовательной базы можно, но не нужно. Дипломов специалиста и магистра финансов мне мало. Привет, магистерская программа по публичному управлению и администрированию УКУ”, – написал шоумен.

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Публикация от Сергіи * Притула (@siriy_ua)

Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем”, талант-шоу “Украина слезам не верит” на “Новом канале” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Он стал заместителем главы и членом политсовета партии “Голос” и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 7 июня Притула объявил о выходе из “Голоса”, так как политсила “отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

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